Assunzioni 2025 26 | ecco il cronoprogramma per le immissioni in ruolo

Se sei un docente o un aspirante insegnante, conoscere il cronoprogramma delle assunzioni per il 2025/26 è fondamentale per pianificare al meglio il tuo futuro professionale. Sono state definite le scadenze e le procedure operative che guideranno le immissioni in ruolo, offrendo chiarezza su tempi e passaggi chiave. Scopriamo insieme il percorso previsto e come prepararti alle prossime fasi di assunzione.

Sono state definite le istruzioni operative per le assunzioni dei docenti per l’anno scolastico 20252026. Il cronoprogramma stabilisce le scadenze per le nomine e le procedure di immissione in ruolo, delineando un percorso chiaro per i prossimi mesi estivi. Il cronoprogramma delle nomine Le operazioni di assunzione seguiranno un calendario preciso. Le nomine in ruolo . Assunzioni 202526: ecco il cronoprogramma per le immissioni in ruolo . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

