È possibile innamorarsi del figlio della famiglia per cui lavori? La storia virale della tata Hannah Allen in Spagna

Tutto è iniziato con semplici momenti di cura e complicità quotidiana, ma presto quell'amicizia si è trasformata in qualcosa di molto più speciale. La storia di Hannah Allen e Joe ha catturato il cuore di milioni di utenti, dimostrando come le emozioni possano nascere nei luoghi più inaspettati. In un mondo dove le relazioni possono sbocciare ovunque, questa è la prova che l’amore può sorprendere anche quando meno te lo aspetti.

Si era trasferita in Spagna per lavorare come tata. Mai avrebbe pensato che quell'esperienza si sarebbe trasformata in una storia d'amore capace di conquistare milioni di utenti sui social. Hannah Allen, giovane britannica e content creator, ha raccontato la sua relazione con Joe, figlio della famiglia per cui lavorava, in una serie di video che hanno fatto il giro del web. Da babysitter a protagonista di una love story virale su TikTok. Tutto è iniziato quando Hannah, alla ricerca di un cambiamento di vita, ha deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in Spagna. Ha trovato lavoro come tata a Maiorca, in una villa vista mare.