Giorgetti | la riscossione locale non decolla istituire un ente ad hoc Ed è polemica

La riscossione locale, pilastro delle finanze pubbliche, fatica a decollare, generando polemiche e preoccupazioni tra cittadini e amministratori. La proposta di istituire un ente ad hoc sembra ancora lontana dall’effettiva soluzione, lasciando spazio a inefficienze che alimentano il predissesto e il dissesto delle amministrazioni. È urgente trovare strategie efficaci per superare questa “trappola” e garantire un sistema più equo e funzionante.

La riscossione locale è cruciale per le finanze pubbliche eppure non funziona. I Comuni e gli altri enti non sono in grado molto spesso di recuperare le tasse inevase e il risultato è il predissesto, se non il dissesto vero e proprio, delle amministrazioni. «Una trappola» che crea disparità ormai inaccettabili tra i cittadini e in cui è servito finora a poco affidarsi all’azione dell’ Agenzia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giorgetti: la riscossione locale non decolla, istituire un ente ad hoc. Ed è polemica

