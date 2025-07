Maternità anticipata e posticipata nel settore scolastico | cosa cambia con la nuova nota INL 5944 2025

Con la nota n. 5944 del 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha segnato una svolta nel settore scolastico, ridefinendo le modalità di gestione della maternità anticipata e posticipata. Queste novità assicurano maggiore tutela e uniformità, offrendo alle lavoratrici madri un supporto più efficace e procedure più chiare. Ma cosa cambia davvero? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le implicazioni di questa importante aggiornamento.

Con la nota n. 5944 dell’8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha introdotto nuove linee guida per gestire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le richieste di maternità anticipata e posticipata. Questo aggiornamento migliora la tutela della salute delle lavoratrici madri e dei loro figli, garantendo tempi certi e procedure più . Maternità anticipata e posticipata nel settore scolastico: cosa cambia con la nuova nota INL 59442025 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

