Calcio femminile | la Francia batte il Galles e consolida il primato nel girone di fuoco degli Europei

La Francia ha dimostrato ancora una volta il suo valore nel calcio femminile, battendo il Galles con un netto 4-1 e rafforzando la sua leadership nel girone di fuoco degli Europei 2025. Le ragazze di Laurent Bonadei hanno mostrato solidità e determinazione, lasciando poche speranze alle avversarie. Un risultato che conferma il ruolo di favorita e accende ulteriormente le speranze di conquista. La corsa al titolo continua a essere incerta, ma la Francia si prepara a dominare questa competizione.

La Francia non sbaglia. Le transalpine hanno infatti superato per 4-1 il Galles in occasione dell'ultimo match valido per la seconda giornata dei Campionati Europei di calcio femminile 2025, consolidando il piazzamento in solitaria in cima al raggruppamento D. Match solido quello condotto dalle giocatrici seguite da Laurent Bonadei, anche se rallentato da un buon atteggiamento da parte delle avversarie, oggettivamente inferiori, in particolare modo nei minuti iniziali. Bastano infatti soltanto otto minuti alle francesi per andare in vantaggio, complice il bel goal di Mateo  che, da corner, stoppa la sfera al volo e fa partire un tiro che si infrange sotto la traversa.