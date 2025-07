Theo Hernandez Al Hilal | visite mediche e firma dell’ormai ex Milan con il club saudita È fatta manca solo l’ufficialità per il trasferimento del terzino

Theo Hernandez si prepara a chiudere un capitolo brillante con il Milan per aprirne uno nuovo in Arabia Saudita. Dopo sei stagioni di prestazioni stellari, il talento franco-spagnolo sta completando le visite mediche e firmando con l’Al-Hilal, segnando un trasferimento destinato a scuotere il panorama del calciomercato. L’addio al Milan è ufficiale, ma l’avventura di Theo in Arabia promette emozioni sorprendenti: il calcio internazionale si arricchisce di un nuovo protagonista.

Theo Hernandez Al Hilal: visite mediche e firma del terzino, in arrivo dal Milan. È fatta per il trasferimento del giocatore francese. Si chiude un'era in casa Milan. Dopo sei stagioni da protagonista assoluto, Theo Hernandez saluta i colori rossoneri e vola in Arabia Saudita. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il terzino sinistro francese è virtualmente un nuovo giocatore dell'Al-Hilal, il prestigioso club che sarà guidato dal tecnico italiano Simone Inzaghi. Un trasferimento che era nell'aria da settimane e che ora trova la sua conferma definitiva. I dettagli dell'operazione: 25 milioni al Milan e firma a Parigi.

