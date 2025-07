CdS – perché è saltata la trattativa con il Galatasaray

La possibilità di vedere Hakan Calhanoglu lontano dall’Inter sembrava imminente, ma le ultime notizie smentiscono ogni dubbio: il centrocampista turco rimarrà a Milano. Dopo un incontro tra i dirigenti dei due club, infatti, l’Inter ha deciso di blindare il giocatore, respingendo l’offerta del Galatasaray. Una scelta che rafforza la squadra e conferma l’importanza di Calhanoglu nel progetto nerazzurro, lasciando tutti a bocca aperta.

2025-07-09 21:59:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Hakan Calhanoglu resterà all’Inter. Il futuro del centrocampista turco sarà ancora a Milano. Calhanoglu era entrato nel mirino del Galatasaray, ma l’incontro che si è svolto oggi a Milano tra i dirigenti dei due club, non ha portato alla fumata bianca. L’Inter aveva posto come condizione, la chiusura della trattativa prima della partenza del ritiro. Calhanoglu resta all’Inter. Un particolare che ha frenato i dirigenti turchi, rappresentati oggi a Milano dal vice presidente del club, Abdullah Kavukçu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – perché è saltata la trattativa con il Galatasaray

