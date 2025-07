Dazi del 50% per i processi a Bolsonaro Affondo di Trump contro il Brasile di Lula

L'imposizione di dazi del 50% da parte di Donald Trump sul Brasile sta generando un acceso dibattito internazionale. Motivata dal rispetto per Bolsonaro e dalla difesa delle sue politiche, questa decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, con accuse rivolte al Brasile riguardo alle elezioni e ai diritti civili. Ma qual è il vero impatto di queste misure? Scopriamolo insieme.

Donald Trump ha motivato l'imposizione di dazi al 50% contro il Brasile con due ragioni principali. La prima riguarda, a suo dire, il trattamento riservato all'ex presidente Jair Bolsonaro, definito da Trump " un leader altamente rispettato a livello globale durante il suo primo mandato ". La seconda, più ampia, punta il dito contro quelli che ha chiamato "attacchi insidiosi del Brasile alle libere elezioni e ai diritti fondamentali americani, come la libertà di espressione ". Nel mirino dell'ex presidente USA anche il sistema giudiziario brasiliano: ha denunciato " centinaia di ordini segreti e illegali emessi dalla Corte Suprema brasiliana contro le piattaforme social statunitensi ".

