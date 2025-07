Abusi su minori a Bibbiano 11 assolti | Il fatto non sussiste Solo tre condanne lievi

Il caso Bibbiano, uno dei più discussi degli ultimi tempi, si avvia a una svolta significativa. Dopo un lungo iter giudiziario, il tribunale di Reggio Emilia ha assolto 11 imputati e condannato solo tre con pene leggere, ridimensionando le accuse di abusi su minori e affidi illeciti nella Val d’Enza. La sentenza segna un importante passo verso la chiarezza e la giustizia, lasciando aperti nuovi interrogativi e riflessioni sulla vicenda.

Sono cadute buona parte delle accuse nella sentenza del processo 'Angeli e Demoni', legato al caso Bibbiano sui presunti affidi illeciti nella Val d'Enza, nel Reggiano. Il tribunale collegiale di Reggio Emilia ha pronunciato undici assoluzioni per i quattordici imputati, molte delle quali con formula piena perchè «il fatto non sussiste», e tre condanne con pene lievi e sospese. Per l'ex responsabile.

