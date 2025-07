WSJ | La Ferrero vicina all’acquisto della WK Kellogg per 3 miliardi di dollari

La Ferrero si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nel settore alimentare con un'offerta da circa 3 miliardi di dollari per acquisire WK Kellogg. Questa mossa strategica, che potrebbe rivoluzionare il mercato dei cereali in Nord America, rafforza il ruolo della multinazionale italiana nel panorama globale. Un’operazione destinata a creare nuovi orizzonti di crescita e innovazione, consolidando la posizione di Ferrero come protagonista internazionale.

Washington, 9 luglio 2025 - Circa tre miliardi di dollari è la cifra che la multinazionale italiana Ferrero sarebbe pronta a versare per acquisire WK Kellogg, conglomerato creato nel 2023 dopo che il colosso statunitense Kellogg Company ha deciso di dividersi in due societĂ indipendenti: WK Kellogg, concentrata esclusivamente sul settore dei cereali per la prima colazione in Nord America, e Kellanova, in cui sono state accorpate tutte le altre attivitĂ aziendali, come snack e cibi surgelati. Lo sostiene il Wall Street Journal che parla di accordo vicino, citando fonti anonime. L'affare potrebbe giĂ concludersi entro la fine della settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - WSJ: “La Ferrero vicina all’acquisto della WK Kellogg per 3 miliardi di dollari”

