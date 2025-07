Sancho Juve | Romano smentisce una trattativa tra i club e l’offerta inviata al Manchester United La novità che riscrive il corso degli eventi qual è la situazione adesso

La trattativa tra Jadon Sancho e la Juventus si infiamma di voci, ma ora arriva una svolta decisiva. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, smentisce le indiscrezioni di un’offerta inviata al Manchester United, chiarendo che la situazione è ancora tutta da definire. Un’ulteriore novità potrebbe cambiare le carte in tavola e riscrivere gli eventi futuri. Ma qual è davvero lo stato attuale della faccenda?

Sancho Juve: Romano smentisce la trattativa col Manchester United e l'offerta inviata al club inglese. La novità che può cambiare tutto. La trattativa per portare Jadon Sancho alla Juve subisce una brusca frenata, o quantomeno una doverosa precisazione. Nonostante le voci di un affare in dirittura d'arrivo, l'esperto di mercato Fabrizio Romano chiarisce che la situazione è ancora in una fase preliminare e tutt'altro che definita. Al momento, infatti, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra i due club e nessuna offerta formale sul tavolo del Manchester United. I colloqui con gli agenti e il muro dell'ingaggio.