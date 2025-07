Fiamme nell' azienda rifiuti appello dei sindaci | Chiudete le finestre Attivata l' Arpac per analisi dell' aria

Dopo l'incendio nel sito di riciclo di Sacco a Pastorano, i sindaci lanciano un appello urgente: mantenere porte e finestre chiuse per tutelare la salute dei cittadini. L'ARPA è stata attivata per analizzare l'aria contaminata, mentre le autorità monitorano la situazione con attenzione. La sicurezza e il benessere della comunità restano la priorità : nelle prossime ore, si attendono aggiornamenti fondamentali per garantire la tutela di tutti.

Tenere chiuse porte e finestre. E’ questo l’appello lanciato da alcuni sindaci dopo l’incendio che si è sviluppato nello stabilimento della Sacco, società che si occupa di riciclo dei rifiuti, nella zona industriale di Pastorano. Con il trascorrere delle ore sono diversi i primi cittadini ad. 🔗 Leggi su Casertanews.it

