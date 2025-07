Calhanoglu non andrà al Galatasaray fumata nerissima dopo l' incontro tra l' Inter e il club turco

Le trattative tra Inter e Galatasaray per Hakan Calhanoglu si sono definitivamente arenate, segnando una fumata nerissima dopo l'incontro tra i due club. Nonostante il desiderio turco di riabbracciare il centrocampista, le offerte troppo basse e le rigiditĂ di mercato hanno spento definitivamente le speranze di un trasferimento. La finestra si chiude con un addio ormai certo, lasciando i tifosi a chiedersi quale sarĂ il futuro del giocatore.

Le negoziazioni tra Inter e Galatasaray per il trasferimento di Hakan Calhanoglu si sono arenate dopo un inizio di calciomercato movimentato. Nonostante il forte interesse del club turco, le offerte avanzate – al momento sotto i 15 milioni di euro – non hanno convinto l'Inter, che ha fissato un prezzo minimo di 25-30 milioni. L'Inter ha notificato all'agente Gordon Stipic di voler chiudere.

