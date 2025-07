Ferrero vicina all’acquisizione di Kellogg | possibile operazione da 3 miliardi di dollari

Ferrero si sta avvicinando a un'operazione da 3 miliardi di dollari per acquisire WK Kellogg, il gigante statunitense dei cereali. Questa potenziale acquisizione rappresenta un passo strategico importante nel panorama alimentare globale, rafforzando la presenza della multinazionale italiana nel settore dei breakfast e aprendo nuove opportunità di mercato. Un'operazione che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del settore e definire nuovi standard di competitività nel prossimo futuro.

Secondo il Wall Street Journal la multinazionale italiana Ferrero si starebbe avvicinando a un accordo da circa 3 miliardi di dollari per acquisire WK Kellogg, conglomerato creato nel 2023 dopo che il colosso statunitense Kellogg Company ha deciso di dividersi in due società indipendenti: WK Kellogg, concentrata esclusivamente sul settore dei cereali per la prima colazione in Nord America; e Kellanova, in cui sono state accorpate tutte le altre attività aziendali, come snack e cibi surgelati. Secondo il quotidiano finanziario americano, Ferrero potrebbe effettuare la finalizzazione già entro i prossimi giorni, con conclusione entro il fine settimana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it