Reja | Se il Napoli prende questo calciatore vado a piedi a Roma da De Laurentiis

Se il Napoli conquista Dan Ndoye, prometto di andare a piedi fino a Roma da De Laurentiis! L’operazione sul mercato si fa sempre più concreta e l’entusiasmo cresce: Edy Reja esprime fiducia nell’obiettivo numero uno per l’attacco, alimentando le speranze dei tifosi azzurri. Questa trattativa potrebbe segnare una svolta decisiva per la squadra, portando nuovi stimoli e vittorie. Se succede, sarà festa grande: non vedo l’ora di vedere questa impresa diventare realtà!

Il Napoli accelera sul mercato e Edy Reja "benedice" l'obiettivo numero uno per l'attacco: Dan Ndoye. L'ex allenatore azzurro, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha rilasciato dichiarazioni entusiastiche sull'esterno svizzero del Bologna, candidandosi persino a una camminata epica verso la Capitale. Dopo aver blindato Noa Lang per la fascia sinistra, il club partenopeo ha messo nel mirino un altro laterale per completare il reparto in vista di una stagione storica. Quattro competizioni da affrontare - campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League - richiedono una rosa profonda e di qualità.

