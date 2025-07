Nuovo maxi-incendio di sterpaglie nella zona di Fiumicino è doloso

Un nuovo maxi incendio di sterpaglie a Fiumicino solleva ancora preoccupazioni e sospetti. Con un punto di innesco ormai accertato e l’ipotesi di un atto doloso, il sindaco Mario Baccini promette azioni decise: "Dietro una strategia criminale, denunceremo tutto alle autorità". La comunità si interroga sul futuro della sicurezza ambientale e sulla lotta contro chi minaccia il nostro territorio.

È stato accertato un punto di innesco. "Dietro una strategia criminale, denunceremo tutto alle autorità", ha detto il sindaco Mario Baccini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuovo maxi-incendio di sterpaglie nella zona di Fiumicino, "è doloso"

In questa notizia si parla di: maxi - incendio - sterpaglie - zona

Italia, maxi incendio in città: “Chiudete le finestre”, tutto distrutto - Una tranquilla serata di metà maggio si è trasformata in un incubo, con un maxi incendio che ha avvolto la città.

Nuovo maxi-#incendio di sterpaglie nella zona di #Fiumicino, oltre 100 interventi a #Roma | FOTO Vai su Facebook

Maxi incendio di sterpaglie a Roma, 'limitate gli spostamenti'. A ridosso di via della Magliana, vigili del fuoco al lavoro #ANSA Vai su X

Nuovo maxi-incendio di sterpaglie tra Roma e Fiumicino; Nuovo maxi-incendio di sterpaglie nella zona di Fiumicino; Maxi incendio di sterpaglie a Roma, 'limitate gli spostamenti'.

Nuovo maxi-incendio di sterpaglie tra Roma e Fiumicino - Un nuovo vasto incendio di vegetazione, sterpaglie e canneti è divampato nel pomeriggio nella zona di Parco Leonardo, al confine tra il Comune di Roma ed il territorio di Fiumicino, non lontano da uno ... Riporta ansa.it

Maxi incendio di sterpaglie a Roma, 'limitate gli spostamenti' - Un vasto incendio di sterpaglie è divampato a ridosso di via della Magliana e si è propagato a causa del vento in direzione di via dell'Imbrecciato. Scrive msn.com