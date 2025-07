Basket femminile l’Italia domina la Cechia e accede ai quarti degli Europei Under 18

L’Italia del basket femminile under 18 fa il suo grande salto: con una prestazione impeccabile, le azzurre di coach Andreoli hanno battuto la Cechia e conquistato l'accesso ai quarti di finale degli Europei. Con determinazione e talento, si preparano ora a sfidare la Francia in un match che promette emozioni intense, per continuare a scrivere la propria storia sul palcoscenico continentale. La partita, sempre sotto controllo, si preannuncia un altro passo verso il sogno.

L'Italia stacca il biglietto per gli Europei Under 18 di basket femminile. Le azzurre di coach Andreoli hanno superato agevolmente la Cechia per 64-47 negli ottavi ed ora affronteranno la Francia (domani ore 18) nel match che apre alla zona medaglie nella rassegna continentale. Una partita sempre in controllo per l'Italia, che ha allungato fin dal primo quarto e poi ha amministrato il vantaggio. La migliore per l'Italia è stata Isabel Hassan, che ha sfiorato la doppia doppia con 13 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra ha concluso anche Francesca Baldassarre con 11 punti. Alla Cechia non sono bastati i 12 punti di Tereza Tegelova e i 10 di Bohdana Metysova (anche 8 rimbalzi).

In questa notizia si parla di: italia - basket - femminile - cechia

