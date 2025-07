Mondiale club Psg-Real Madrid 4-0 | francesi in finale

Il Mondiale per club si infiamma con un risultato sorprendente: il Psg travolge il Real Madrid 4-0 nella semifinale, catapultandosi in finale e lasciando gli appassionati senza fiato. La squadra francese dimostra tutta la sua forza e determinazione, pronta ad affrontare domenica il Chelsea in un'atto finale che promette emozioni indimenticabili. L’evento rappresenta un momento cruciale nel calcio mondiale, e il mondo attende con trepidazione l’epilogo della competizione.

(Adnkronos) – Il Psg travolge il Real Madrid per 4-0 nella semifinale del Mondiale per club e vola in finale: domenica affronterĂ il Chelsea nell’atto conclusivo del torneo in corso negli Stati Uniti. In semifinale, la formazione vincitrice della Champions League domina con un avvio che stordisce i blancos. Fabian Ruiz sblocca il risultato al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiale club, Psg-Real Madrid 4-0: francesi in finale

