Il PSG demolisce il Real Madrid e vola in finale del Mondiale per Club

Il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina memorabile nel calcio mondiale, demolendo il Real Madrid con un netto 4-0 al MetLife Stadium di East Rutherford. Un dominio senza precedenti che proietta i campioni francesi in finale del Mondiale per club, pronti a sfidare il Chelsea in una sfida che promette emozioni e sorprese. Con una performance impeccabile e un ritmo irresistibile, il PSG si prepara ad affrontare il prossimo step della loro straordinaria avventura europea.

Il Paris Saint-Germain domina il Real Madrid (4-0) al MetLife Stadium di East Rutherford e si qualifica per la finale del Mondiale del Club, dove affronterĂ il Chelsea. La squadra di Luis Enrique si dimostra ingiocabile anche per i Blancos e si sbarazza di MbappĂ© e compagni senza problemi. Con una partenza bruciante i parigini segnano tre gol giĂ nella prima frazione, grazie ad una doppietta di Fabian Ruiz (6', 24'), nel mezzo il gol di Ousmane DembĂ©lĂ© (9'). Un primo tempo strabordante che stordisce il Real. La ripresa è pura gestione per il Psg, che chiude i conti nel finale con Gonçalo Ramos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il PSG demolisce il Real Madrid e vola in finale del Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: realmadrid - finale - mondiale - club

La #Juventus perde contro il #RealMadrid e termina la sua corsa nel #Mondialeperclub agli ottavi di finale Vai su Facebook

Psg-Real Madrid per la finale del Mondiale per club, si parte: Mbappé sfida Kvara Diretta 0-0 https://trib.al/36vJgEO Vai su X

Il Paris Saint-Germain ha battuto 4-0 il Real Madrid e giocherà con il Chelsea la finale del Mondiale per club; LIVE Mondiale per Club: Psg-Real 3-0, fuori Kvara e Dembelé per Gonzalo Ramos e Barcola; Psg-Real Madrid diretta: segui la semifinale del Mondiale per Club LIVE.

Il Paris Saint-Germain ha battuto 4-0 il Real Madrid e giocherà con il Chelsea la finale del Mondiale per club - 0 il Real Madrid nella seconda semifinale del Mondiale per club, il torneo quadriennale della FIFA con 32 squadre partecipanti da tutto il mondo, in ... Secondo ilpost.it

Mondiale club, Psg-Real Madrid 4-0: francesi in finale - 0 nella semifinale del Mondiale per club e vola in finale: domenica affronterà il Chelsea nell'atto conclusivo del torneo in corso negli Stati Uniti. Da adnkronos.com