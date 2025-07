Sinner | Sentivo dolore ma ce ne vuole prima che mi ritiri

Jannik Sinner dimostra tutta la sua resilienza e determinazione conquistando la semifinale di Wimbledon contro Shelton, nonostante un fastidioso problema al gomito. La sua tenacia e il suo spirito competitivo lo spingono oltre i limiti, mentre si prepara ad affrontare il gigante Novak Djokovic. La domanda ora è: fino a dove potrà spingersi questa straordinaria campagna?

Jannik Sinner si è assicurato un posto in semifinale a Wimbledon contro Novak Djokovic, dopo aver battuto in tre set Ben Shelton, nonostante un problema al gomito. "Ho pensato al dolore per tutta la partita, ma prima di ritirarmi da uno Slam ce ne vuole.", ha detto l'azzurro dopo il match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it