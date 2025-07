Ucraina incontro Mattarella-Zelensky | Pieno sostegno Italia a Kiev

L’Italia conferma il suo impegno e il sostegno saldo all’Ucraina, rafforzato dall’incontro tra il presidente Mattarella e Zelensky al Quirinale. Un gesto di solidarietà e vicinanza in un momento cruciale per il paese europeo, che si prepara alla grande conferenza sulla ricostruzione. La visita sottolinea l'importanza di un fronte unitario e deciso per la pace e la stabilità. Il nostro supporto resta forte e determinato, perché insieme si può fare la differenza.

(Adnkronos) – Il sostegno dell'Italia all'Ucraina non cambia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accoglie al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che alla vigilia della conferenza sulla ricostruzione in programma il 10 luglio fa visita prima a Papa Leone XIV e poi al presidente della Repubblica. "Benvenuto presidente, è un piacere incontrarla di nuovo .

