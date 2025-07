Zelensky incontra Papa Leone XIV e Mattarella | doppia diplomazia italiana per la pace in Ucraina

In un momento cruciale per il futuro dell'Ucraina, Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV e il presidente Mattarella in un duplice sforzo diplomatico italiano. Due incontri significativi che sottolineano l’impegno del nostro Paese nel promuovere pace e stabilità , mettendo in luce il ruolo fondamentale di Italia e Vaticano come mediatori. Una giornata intensa che potrebbe segnare una svolta decisiva nel tentativo di trovare una via...

Volodymyr Zelensky e Sergio Mattarella Una doppia diplomazia italiana per la pace in Ucraina. Volodymyr Zelensky ha vissuto ieri una giornata intensa di incontri istituzionali, ricevuto prima da Papa Leone XIV a Castel Gandolfo e poi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Due colloqui che hanno ribadito il ruolo centrale dell'Italia – sia attraverso il Vaticano che attraverso lo Stato – nel tentativo di trovare una via d'uscita al conflitto che da oltre due anni insanguina l'Europa. A Villa Barberini il primo incontro: "How are things going?". L'incontro, carico di significato diplomatico, si è consumato alla vigilia della conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina che si apre oggi a Roma.

