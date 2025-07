Risultati Mondiale per Club LIVE | clamoroso Psg 4-0 contro il Real Madrid e finale conquistata

Il Mondiale per Club si infiamma con risultati sorprendenti e partite mozzafiato! Il PSG ha sconfitto clamorosamente il Real Madrid con un incredibile 4-0, conquistando così la finale e alimentando sogni di gloria. Mentre la competizione prosegue in America, la Juventus affronta il girone G con determinazione. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, perché questa è solo l'inizio di una competizione entusiasmante!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club: il programma delle semifinali. Martedì 8 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Chelsea LIVE 0-2 (18?, 56? Joao Pedro) Mercoledì 9 luglio, ore 21.00 – Psg Real Madrid 4-0 (6? Fabian Ruiz, 8? Dembele, 25? Fabian Ruiz, 88? Goncalo Ramos) Risultati Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: clamoroso Psg, 4-0 contro il Real Madrid e finale conquistata

