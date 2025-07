kiev sta per collassare la rivelazione dietro ai piani di putin

Nel cuore di un conflitto che scuote l'Europa, le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con Putin che ignora le critiche di Trump e prosegue la sua strategia. Mentre gli attacchi russi si moltiplicano, il mondo si chiede: quali sono i veri piani dietro questa escalation? Scopriamo insieme le rivelazioni sconvolgenti sul futuro di Kiev e sulle mosse segrete di Putin.

Tira dritto Vladimir Putin di fronte all'incalzare di commenti negativi sul suo conto rilasciati nelle ultime ore da Donald Trump. " Non sono affatto contento. Sono deluso, francamente, che non si sia fermato ", ha detto il presidente Usa riferendosi all'escalation di attacchi da parte della Federazione contro l'Ucraina. Raid che si susseguono senza sosta - 700 i droni lanciati dai russi la scorsa notte - nonostante il Cremlino abbia espresso numerose volte dopo l'insediamento del tycoon di essere favorevole ai negoziati per la conclusione della guerra mediati dall'amministrazione americana. L'ex spia del Kgb non teme la reazione degli States. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it