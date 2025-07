Vela | Nicolò Renna rimane al vertice nel primo giorno di Final Series ai Mondiali IQ Foil

Aarhus si anima di emozioni intense ai Mondiali 2025 di vela IQFoil, dove Nicolò Renna conferma il suo status di leader nel primo giorno di Final Series. Dopo una partenza in grande stile e una prima regata brillante, l’atleta delle Fiamme Oro mantiene salda la posizione in vetta, mentre Marta Maggetti affronta qualche difficoltà. La sfida è appena iniziata, e il pubblico è già coinvolto in un percorso ricco di suspense e passione sportiva.

Arrivano notizie dai sentimenti contrastanti da Aarhus, località della Danimarca che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di vela, specialità IQFoil. Dopo il primo giorno dedicato alle Final Series infatti Nicolò Renna ha mantenuto un piazzamento al vertice, mentre Marta Maggetti è rimasta attardata. Ma andiamo con ordine. L’atleta in forza alle Fiamme Oro si è reso artefice di una prima regata positiva, terminata al terzo posto, salvo poi scivolare al quarantesimo in quella successiva. Dopo aver trovato il piazzamento numero tredici, l’azzurro ha poi raccolto un’altra terza casella che gli ha consentito di raggiungere 45 punti netti, uno in meno rispetto all’ottimo britannico Andy Brown che, gravitando in top 3 in tutte le prove, si è attestato al comando con 44. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: Nicolò Renna rimane al vertice nel primo giorno di Final Series ai Mondiali IQ Foil

