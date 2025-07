Carboni al Genoa affare ai dettagli! Garanzia per l’Inter

Valentin Carboni si avvicina ufficialmente al Genoa, segnando una nuova sfida nella sua carriera. L’Inter, attenta alle proprie esigenze future, ha messo in campo una garanzia strategica, garantendo un accordo solido tra le parti. La formula scelta è il prestito secco, e anche se alcuni dettagli devono ancora essere definiti, l’intesa tra i club sembra ormai raggiunta. C’è grande attesa per l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare a breve.

Valentin Carboni è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa, con l’Inter che si è riservata una “garanzia” utile per soddisfare una sua esigenza futura. LA NOTIZIA – Valentín Carboni passerà dall’Inter al Genoa con la formula del prestito secco. Per gli annunci manca ancora qualcosa, ma la base di accordo tra le due società è salda e si fonda su una volontà di tutte le parti coinvolte nel senso di procedere alla fumata bianca. Mentre il Grifone punta a poter fare affidamento su un giovane di grande prospettiva da poter far rendere con efficacia sotto la guida di Patrick Vieira, i nerazzurri si auspicano di poter assistere a uno step ulteriore nel processo di crescita e maturazioni di Carboni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni al Genoa, affare ai dettagli! Garanzia per l’Inter

In questa notizia si parla di: carboni - genoa - garanzia - inter

Carboni Inter, futuro in bilico: c’è anche il Genoa alla finestra! La decisione passa nella mani di Chivu - L’Inter guarda con attenzione al futuro di Valentin Carboni, tra possibilità di prestito e decisioni cruciali.

Pio Esposito: Genoa in pole, ma mezza Serie A sogna il bomber! Il suo nome è sulla bocca di tutti e infiamma il calciomercato Inter: Francesco Pio Esposito è uno dei talenti più corteggiati dell’estate. Dopo una stagione da protagonista assoluto in Serie B con l Vai su Facebook

L'ultimo gioiello argentino su un asse da sempre caldissimo: un matrimonio che fa al caso di tutte le parti; Una giovane promessa per arrivare al fuoriclasse del momento, la strategia dell'Inter; Carboni al Genoa, affare ai dettagli! Garanzia per l’Inter.

Ex Monza- Valentin Carboni al Genoa: l'Inter pagherà per farlo giocare! - Mancano gli ultimi dettagli, ma Valentin Carboni è ormai a un passo dal vestire la maglia del Genoa. Da monza-news.it

L’Inter paga il Genoa per far giocare Carboni e non poco: le cifre. Nasce l’asse: gli altri nomi - Dopo l'infortunio, Carboni ha bisogno di giocare e il club nerazzurro ha trovato un accordo con il Genoa per farlo giocare con continuità ... Scrive fcinter1908.it