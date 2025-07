Colloqui in spiaggia curriculum sotto l’ombrellone | caccia al lavoro a piedi nudi

Colloqui in spiaggia, curriculum sotto l’ombrellone e piedi nella sabbia: a Rimini, il recruiting day di Orienta trasforma il tradizionale incontro professionale in un’esperienza unica. Una cinquantina di candidati si sono sfidati tra mare e relax, pronti a conquistare 13 posizioni in vari settori: dal meccatronico all’ingegneria, passando per vendite e turismo. Un’idea originale che dimostra come il mondo del lavoro stia evolvendo verso nuove, sorprendenti modalità di hiring.

Rimini, 9 luglio 2025 – I colloqui di lavoro su fanno con i piedi sulla sabbia a Rimini.Oggi è andato in scena i l recruiting day di Orienta, una delle principali agenzie per il lavoro d’Italia, direttamente al bagno 62 di Rimini. Una cinquantina di candidature per 13 figure professionali nel campo meccatronico, delle vendite, dell’ingegneria e del settore turistico. I candidati sono dunque scesi in spiaggia, come in una normalissima giornata di mare e ad attenderli i tre selezionatori, pronti a trovare il profilo migliore per aziende riminesi, ma non solo, in lista anche realtà da fuori regione e dall’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colloqui in spiaggia, curriculum sotto l’ombrellone: caccia al lavoro a piedi nudi

Caccia al talento, i colloqui di lavoro in spiaggia: ecco quando - Caccia al talento in riva al mare: un’idea innovativa che rivoluziona il mondo delle risorse umane. Rimini, 8 luglio 2025 – Dove trovare figure professionali altamente specializzate? In spiaggia, naturalmente! È qui che può emergere il talento, e Valentina Antimi di Orienta ha deciso di trasformare questa intuizione in realtà, organizzando una giornata di incontri tra domanda e offerta.

