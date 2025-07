Calcio serie C il Perugia riparte con le visite mediche

il Perugia pronto a ripartire con slancio e determinazione. La squadra, dopo un'estate intensa di preparativi, è tornata in campo per le visite mediche che segnano l’inizio ufficiale della stagione 2025/26. Un passo fondamentale per garantire al team la massima forma fisica e il successo tanto atteso. La giornata si è conclusa con una cena di gruppo, simbolo di unità e nuova energia. Ora, si guarda avanti, pronti a scrivere nuove pagine di calcio.

Il Perugia non perde tempo e si rimette subito al lavoro. La giornata odierna è quella dell'avvio ufficiale della stagione 202526, culminata con la cena presso un ristorante della città ma caratterizzata dalle visite mediche. Che sono iniziate per la precisione questo pomeriggio, con alcuni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

AL VIA LA STAGIONE DEI GRIFONI; 09/07/2025 - 19:28 GRIFO, QUESTA SERA IL RADUNO, NEL POMERIGGIO LE PRIME VISITE MEDICHE; Calcio serie C, il Perugia a cena per ripartire.

