Mercoledì 2 | Il trailer anticipa la morte di una protagonista e i segreti della famiglia Addams

La seconda stagione di Mercoledì si sta finalmente avvicinando, con il primo trailer rilasciato mercoledì mattina. La serie si concentra in particolare su Mercoledì Addams ( Jenna Ortega ) che cerca di proteggere dalla morte la sua compagna di stanza, Enid ( Emma Myers ). La monotona protagonista ha fatto molta strada rispetto al suo disprezzo per Enid e il resto dei suoi compagni di classe, ma è chiaro che non ha perso il suo smalto. Netflix sta lanciando una grande campagna promozionale per la stagione 2 di Mercoledì chiamata “Doom Tour”, che vedrà il cast e i creatori promuovere la serie in eventi dal vivo in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it