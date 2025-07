Wimbledon Hugh Grant si addormenta durante Cobolli-Djokovic e si perde il tiebreak – Il video

Durante il tiebreak decisivo, Hugh Grant ha avuto un sonno profondissimo, perdendosi un momento cruciale tra Cobolli e Djokovic. L’attore britannico, presente come spettatore d’eccezione a Wimbledon, ha scatenato l’ironia sui social media, diventando protagonista di una scena divertente e inaspettata. Ma cosa ci dice questa curiosa aneddoto sulla nostra attenzione durante eventi così intensi? Scopriamolo insieme...

La sfida tra Cobolli e Djokovic, vinta dal tennista serbo per 6-7, 6-2, 7-5 e 6-4, sembra non aver entusiasmato Hugh Grant, spettatore d’eccezione sul campo centrale di Wimbledon. L’attore britannico è stato infatti inquadrato dalle telecamere mentre dormiva profondamente durante il tiebreak decisivo del primo set. La scena non è passata inosservata sui social: gli utenti si sono immediatamente scatenati con ironie e commenti. «L’inviato di “Cavalli e segugi”, che si addormenta sul centre court di Wimbledon», ironizza un utente, riferendosi al film Notting Hill. E nemmeno gli occhiali da sole sono riusciti a nascondere il sonnellino del 64enne, che ha attirato l’attenzione (forse) piĂą del match stesso. 🔗 Leggi su Open.online