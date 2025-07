Gyokeres Arsenal | ha solo i Gunners in mente presa di posizione netta per l’ex obiettivo della Juventus con lo Sporting CP! Ecco il suo gesto inequivocabile

Viktor Gyokeres ha chiarito le sue priorità, mettendo da parte ogni ambizione di approdare alla Juventus per concentrarsi esclusivamente sull'Arsenal. La trattativa con lo Sporting CP si fa sempre più intricata, ma l’attaccante svela il suo vero obiettivo: vestire la maglia dei Gunners. Un gesto deciso che potrebbe cambiare gli equilibri di mercato e riscrivere le strategie delle big europee. La sua scelta apre nuovi scenari per il futuro...

Gyokeres Arsenal: l'ex obiettivo della Juventus ha solo i Gunners in mente, presa di posizione netta per l'attaccante con lo Sporting CP. La telenovela di mercato che lega Viktor Gyokeres all' Arsenal è arrivata a un punto di non ritorno. La trattativa tra lo Sporting CP e il club inglese, in fase di stallo da settimane, ha subito una scossa violenta e decisiva. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore avrebbe alzato il livello dello scontro, arrivando a una presa di posizione netta: non intende più presentarsi agli allenamenti e vuole solo il trasferimento all'Arsenal.

