L' esercito di Kiev sta per collassare La rivelazione dietro ai piani di Putin

In un contesto di tensione crescente e attacchi incessanti, l'esercito di Kiev si trova sull'orlo del collasso, mentre dietro le quinte emergono rivelazioni sorprendenti sui piani di Putin. Vladimir Putin, imperterrito di fronte alle critiche di Donald Trump, continua a tirar dritto, alimentando un clima di incertezza e scontro. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa escalation? Scopriamo insieme i dettagli che potrebbero cambiare le sorti del conflitto.

Tira dritto Vladimir Putin di fronte all'incalzare di commenti negativi sul suo conto rilasciati nelle ultime ore da Donald Trump. " Non sono affatto contento. Sono deluso, francamente, che non si sia fermato ", ha detto il presidente Usa riferendosi all'escalation di attacchi da parte della Federazione contro l'Ucraina. Raid che si susseguono senza sosta - 700 i droni lanciati dai russi la scorsa notte - nonostante il Cremlino abbia espresso numerose volte dopo l'insediamento del tycoon di essere favorevole ai negoziati per la conclusione della guerra mediati dall'amministrazione americana. L'ex spia del Kgb non teme la reazione degli States. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it