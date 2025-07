Frattesi Inter i nerazzurri chiudono alle italiane | messaggio chiaro da Marotta la decisione

L'Inter traccia una linea netta: Davide Frattesi resterà nerazzurro, e nessuna rivale italiana potrà strapparlo dalla Beneamata. Un messaggio forte e chiaro da parte della dirigenza, con Marotta in prima fila, che sottolinea l'intenzione di blindare il talento del centrocampo. Dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina, le strategie dell’Inter si fanno ancora più decise: ecco tutti i dettagli sul futuro di Frattesi.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l'arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. L' Inter ha preso una posizione chiara riguardo al futuro di Davide Frattesi: il centrocampista non verrà ceduto a nessuna rivale italiana. Come riferito da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra è determinata a non cedere Frattesi a una diretta concorrente per la corsa ai trofei in Serie A. Il giocatore, infatti, è diventato uno degli elementi più importanti del centrocampo dell'Inter, e la sua cessione a una squadra italiana sarebbe vista come una mossa che potrebbe indebolire la squadra, soprattutto considerando il valore che Frattesi ha acquisito in questo periodo.