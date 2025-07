Le indagini sul delitto di Garlasco proseguono senza sosta, con nuovi dettagli dall’incidente probatorio che alimentano speranze e interrogativi. Bocellari avverte: basta fake news eccessive, la verità richiede pazienza. La procura di Pavia lavora incessantemente, mentre la difesa di Stasi attende verifiche cruciali. Il mistero resta fitto, ma ogni passo ci avvicina a risposte definitive. La situazione è in evoluzione, e il caso non si ferma qui.

Dall'incidente probatorio arrivano ulteriori novità su impronte, analisi e confronti, ma ancora niente è terminato e la legale di Stasi aspetta le verifiche Un caso che non si ferma anzi va avanti senza sosta. Certo la situazione ancora non è chiara sul delitto di Garlasco e sulla nuova indagine che sta portando avanti senza sosta la Procura di Pavia. Nuovi elementi dall'incidente probatorio che per il momento non hanno portato a nulla. Delitto Garlasco, indagini proseguono ma Bocellari avvisa: "Basta con le fake news e." (Ansa Foto) Cityrumors.it Le attenzioni sul caso sono molteplici, tante persone e l'opinione pubblica sta seguendo il caso con estremo interesse.