nave russa nello stretto di sicilia si alzano i jet da sigonella

Tensioni crescenti nello Stretto di Sicilia: un rimorchiatore russo e un sottomarino della Marina di Mosca sono stati avvistati nelle acque italiane, mentre jet da Sigonella si preparano a decollare in risposta. Lo scenario si fa sempre più complesso, con manovre militari che rischiano di alterare gli equilibri regionali. La situazione resta sotto stretta osservazione, lasciando presagire sviluppi di grande rilievo per la sicurezza mediterranea.

Manovre russe in acque italiane. Il rimorchiatore russo “ Jakob Grebelsky ” (MB-119), della Marina di Mosca, è stato avvistato mentre attraversava lo Stretto di Sicilia in direzione est, navigando a una velocità stimata di circa 11 nodi. A riferirlo è Itamilradar, che segnala come l’unità sia entrata nel Mediterraneo nei primi giorni di luglio, in compagnia del sottomarino Novorossiysk, appartenente alla classe Kilo. Al momento non è confermato se i due mezzi stiano ancora viaggiando in tandem, anche se è noto che abbiano percorso gran parte del tragitto, fin dalla partenza da San Pietroburgo, seguendo rotte parallele. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it