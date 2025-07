Netanyahu | Non stiamo cacciando i palestinesi da Gaza Si chiama libertà di scelta

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu chiarisce il suo punto di vista sulla situazione a Gaza, ribadendo che l’obiettivo non è espellere forzatamente i palestinesi, ma offrire loro una “opportunità” di scelta. In un contesto di tensioni internazionali e accuse reciproche, la parola di Netanyahu si inserisce in un quadro complesso di decisioni e percezioni. Ma cosa significa realmente questa “opportunità” per la popolazione di Gaza?

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le accuse secondo cui Israele starebbe cercando di espellere forzatamente la popolazione palestinese dalla Striscia di Gaza, dichiarando invece che l’obiettivo è quello di offrire “un’opportunità” a chi desidera partire. “Non stiamo cacciando nessuno, e non credo che sia nemmeno ciò che suggerisce il presidente Trump”, ha detto Netanyahu ai giornalisti al Campidoglio, poco prima di incontrare il leader della maggioranza al Senato statunitense John Thune. “Si chiama libertà di scelta, e niente più di questo. Nessuna coercizione, nessuna dislocazione forzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu: “Non stiamo cacciando i palestinesi da Gaza. Si chiama libertà di scelta”

