Rapina in tabaccheria bandito scappa con il cassetto della cassa

Un altro episodio di violenza scuote Ponte di Nona: nel pomeriggio di martedì 8 luglio, un uomo armato di coltello ha messo a soqquadro una tabaccheria in via Mattè Trucco, scappando con il cassetto della cassa. La rapina, avvenuta intorno alle 17, ha lasciato la comunità sotto shock. La polizia è sulle tracce del sospettato, ma la domanda che tutti si pongono è: riusciranno a catturare il criminale prima che colpisca ancora?

Rapina in tabaccheria a Ponte di Nona. In azione un uomo che è scappato con il cassetto della cassa. Il raid è avvenuto nel pomeriggio di martedì 8 luglio in via Mattè Trucco. Secondo quanto appreso, il bandito con il volto coperto e armato di coltello, ha agito intorno alle 17 per poi fuggire.

