Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile | Prosegue la trattativa tra Usa e Ue

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti, Brasile e Unione Europea si intensificano, con Trump che annuncia dazi al 50% sul Brasile, mentre le trattative tra USA e UE proseguono. Il commissario Sefcovic sottolinea i progressi nel negoziato, evitando tariffe più elevate, ma il Financial Times avverte che potrebbero comunque superare quelle imposte alla Gran Bretagna. Un quadro incerto che potrebbe ridefinire gli equilibri economici globali: quale sarà il prossimo capitolo di questa disputa?

Il commissario al Commercio Ue Sefcovic: "Grazie al negoziato abbiamo già evitato tariffe doganali più elevate". Ma il Financial Times: "Saranno più alte rispetto a quelle alla Gran Bretagna".

