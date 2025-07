Il PSG fa un altro sport! Real Madrid dominato e finale prenotata

Il Paris Saint-Germain si conferma protagonista indiscusso del calcio mondiale, demolendo il Real Madrid con un secco 4-0 e assicurandosi un posto in finale del Mondiale per Club. I parigini, spinti da una prestazione impeccabile, hanno lasciato gli avversari senza scampo, dominando ogni aspetto del gioco. Dopo questa vittoria travolgente, il PSG si prepara a sfidare il Chelsea, pronto a scrivere un altro capitolo di gloria. La strada verso il trofeo è ormai tracciata.

Il PSG ha superato il Real Madrid con il punteggio di 4-0, qualificandosi alla finale del Mondiale per Club. A segno Fabian RuĂ­z, con una doppietta, Ousmane DembelĂ© e Goncalo Ramos. PRIMO TEMPO – Il PSG affronta il Real Madrid nella seconda semifinale del Mondiale per Club, match dal quale uscirĂ la sfidante del Chelsea finalista. Il match vede la sua alba con un uno-due brutale per i parigini, arrivato su due errori inspiegabili dei difensori centrali delle merengues. Ci pensa prima Raul Asencio, che perde palla in area di rigore regalando una situazione estremamente favorevole – ai francesi – conclusasi con la rete del vantaggio di Fabian RuĂ­z al 6?.

In questa notizia si parla di: realmadrid - finale - altro - sport

