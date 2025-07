Psg irresistibile un poker al Real Madrid per volare in finale

Il PSG dimostra ancora una volta la sua irresistibile forza, regalando uno spettacolare poker al Real Madrid e assicurandosi un posto d’onore nella finale del Mondiale per Club. La squadra di Luis Enrique, reduce dal trionfo in Champions League, ha messo in campo una prestazione da sogno, lasciando il pubblico senza parole. È stata una vittoria straordinaria che segna un nuovo capitolo nella loro scalata globale: ora, l’obiettivo è conquistare il titolo mondiale.

I francesi conquistano la finale del Mondiale per Club grazie ad una prestazione straordinaria: ecco come è andata Il PSG non si ferma più. La squadra di Luis Enrique, reduce dal trionfo in Champions League, dove ha strapazzato l'Inter con un netto 5-0, vola ora in finale del Mondiale per Club. Al Meadowlands Stadium, i francesi si sono imposti con autorità sul Real Madrid, vincendo 4-0. La partita si è sbloccata subito grazie all'ex Napoli Fabián Ruiz, autore del gol dell'1-0 dopo appena sei minuti. Tre minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio firmato Dembélé.

