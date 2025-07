Il Lione è salvo | annullata la retrocessione in Ligue 2

Il Lione può tirare un sospiro di sollievo: dopo settimane di incertezza e battaglie legali, la retrocessione in Ligue 2 è stata annullata. La squadra francese, simbolo di tradizione e passione calcistica, si mantiene in Ligue 1 grazie a un pronunciamento che ribalta ogni previsione. È un risultato che riaccende le speranze dei tifosi e conferma come, anche nelle sfide più difficili, la determinazione possa fare la differenza. La decisione definitiva...

Liona, 9 luglio 2025 – Non sono stati giorni semplici per il Lione, ma alla fine ce l'ha fatta: starà ancora in Ligue 1. A causa dei debiti, a giugno era arrivata la retrocessione a tavolino in Ligue 2 per la squadra francese, che aveva subito presentato un ricorso alla DNCG (Direction Nationale du Controle de Gestion), ossia l'organismo del controllo finanziario del calcio francese. Nella giornata di oggi è arrivata la decisione definitiva: la squadra di Paulo Fonseca non ripartirà dalla seconda serie e giocherà ancora in Ligue 1, anche se con alcune limitazioni. Al Lione, infatti, è stato imposto un tetto massimo per gli stipendi e gli acquisti dei nuovi giocatori, che deve assolutamente rispettare.

