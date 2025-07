Paragon Mantovano al Copasir | Ciro Pellegrino e Roberto D’Agostino non sono stati spiati dai servizi segreti

Il caso Paragon ha suscitato grande attenzione, ma Alfredo Mantovano rassicura: nessun coinvolgimento degli 007 italiani nei confronti di Ciro Pellegrino e Roberto D'Agostino. Con trasparenza e fermezza, il sottosegretario al Copasir chiarisce la situazione, rafforzando la fiducia nelle istituzioni. La verità emerge con chiarezza, dissipando dubbi e confermando l'impegno dello Stato per la tutela della privacy e della libertà di informazione.

Alfredo Mantovano, il sottosegretario con delega ai Servizi segreti, interviene sul caso Paragon comunicando al Copasir: "Non sono stati gli 007 italiani a spiare il giornalista di Fanpage.it Ciro Pellegrino e Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In un clima di tensione e mistero, la recente risposta di Mantovano al Copasir ha chiarito che gli operatori dei servizi segreti italiani non sono coinvolti nel caso di spionaggio con il software Paragon su giornalisti come D'Agostino e Pellegrino.

