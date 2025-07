Calhanoglu non andrà al Galatasaray! Cronache di un’offerta ridicola

Hakan Calhanoglu rimarrà all’Inter, almeno per questa finestra di mercato, mettendo fine alle speranze del Galatasaray di riabbracciarlo. La decisione, presa con fermezza dai nerazzurri, nasce da una proposta ritenuta ridicola e inaccettabile, che ha spento ogni sogno di un ritorno in Turchia. La telenovela estiva si conclude così, lasciando i tifosi con un po' di amarezza e molti interrogativi sul futuro del talentuoso centrocampista.

Hakan Calhanoglu non coronerà il suo sogno di approdare al Galatasaray in questa finestra estiva di mercato. Ciò è il risultato di un atteggiamento in sede di mercato ritenuto, a ragione, inaccettabile da parte dell'Inter. LA DECISIONE – Hakan Calhanoglu e il Galatasaray vedono chiudersi la propria telenovela estiva senza convogliare a nozze. Questo è quanto deciso, in maniera ferma e categorica, dall'Inter dopo aver ascoltato un'offerta inaccettabile da parte del Club turco per lasciar partire il proprio numero 20 in estate. La squadra Campione di Turchia, infatti, si era spinta al massimo fino ai 10 milioni di euro, ponendo di fatto l'Inter dinanzi all'evidenza della totale indisponibilità dei propri interlocutori a offrire cifre congrue rispetto al valore di mercato di Calha.

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray - L’attesa è finita: Hakan Calhanoglu rimane all’Inter. Dopo settimane di dubbi e rumors sul suo possibile trasferimento al Galatasaray, il centrocampista turco ha deciso di proseguire la sua avventura nerazzurra.

