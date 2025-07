De Pieri Inter c’è un nuovo interesse dalla Serie B | cosa è emerso dall’incontro

De Pieri Inter, un nuovo interesse dalla Serie B emerge dall’incontro tra l’Inter e lo Spezia, concentrato sul futuro dell’esterno classe 2006 in uscita dal club nerazzurro. La riunione di questa mattina tra il direttore sportivo Stefano Melissano e la dirigenza interista ha svelato dettagli importanti su un possibile addio. Tutti i dettagli in merito a questa potenziale operazione di mercato…

