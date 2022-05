Giro d’Italia 2022, Caleb Ewan abbandona la corsa (Di giovedì 19 maggio 2022) Non ci sarà Caleb Ewan al via della 12/a tappa del Giro d’Italia, da Parma a Genova, come ha annunciato la Lotto. L’australiano, 27 anni, ha abbandonato il Giro, come aveva fatto anche lo scorso anno, durante l’ottava tappa, ed ora sono cinque i ritiri in altrettante partecipazioni al Giro. Il suo miglior risultato quest’anno è un secondo posto conquistato al traguardo di Scalea. “Come inizialmente previsto, Caleb lascia il Giro nella seconda settimana di gare. Con molte tappe di montagna in vista, è stato deciso con la squadra che tornerà a casa”, ha detto il team belga. “Dopo un breve periodo di riposo, si preparerà per il suo prossimo grande obiettivo della stagione, il Tour de France, dove punterà alla vittoria nelle tapper per ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Non ci saràal via della 12/a tappa del, da Parma a Genova, come ha annunciato la Lotto. L’australiano, 27 anni, hato il, come aveva fatto anche lo scorso anno, durante l’ottava tappa, ed ora sono cinque i ritiri in altrettante partecipazioni al. Il suo miglior risultato quest’anno è un secondo posto conquistato al traguardo di Scalea. “Come inizialmente previsto,lascia ilnella seconda settimana di gare. Con molte tappe di montagna in vista, è stato deciso con la squadra che tornerà a casa”, ha detto il team belga. “Dopo un breve periodo di riposo, si preparerà per il suo prossimo grande obiettivo della stagione, il Tour de France, dove punterà alla vittoria nelle tapper per ...

