Fabio Quartararo, addio a Yamaha? L'agente: "È deluso, può cambiare" (Di giovedì 19 maggio 2022) La delusione, nonostante il primo posto nel Motomondiale 2022, non passa. Fabio Quartararo ed il suo agente, Eric Mahé, sono rimasti interdetti dal lavoro svolto da Yamaha in inverno ed adesso, per rimanere, vogliono vederci chiaro sulle implementazioni in vista della prossima stagione. La possibilità di assistere ad una separazione, secondo il procuratore del francese, è molto concreta. Le parole di Eric Mahé, agente di Fabio Quartararo "In breve, la situazione di Fabio è la seguente: siamo delusi da quest'inverno. Stiamo approfondendo più del solito le cose che Yamaha sta implementando per la prossima stagione – ha detto Eric Mahé ai microfoni di Canal+ –. Parlo del motore, ma anche tutto il resto. Questo richiede un po' di tempo, stiamo cercando delle ...

