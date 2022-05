Draghi interviene sull' Ucraina In Parlamento niente chiacchiere da talk

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene all'apertura dei lavori del Forum '#VersoSud: la strategia europea per una nuova st… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene all’@AtlanticCouncil #ACawards In diretta da Washington - Oskar32196290 : - Frankf1842 : RT @fanpage: Matteo #Salvini interviene dopo l'informativa urgente del premier Mario Draghi al Senato sulla guerra in Ucraina - luciavitaglian1 : RT @Mov5Stelle: Il nostro capogruppo alla Camera @crippa5stelle interviene dopo l'informativa urgente del Presidente del Consiglio Draghi s… -

A dichiararlo è Marioin un'informativa al Senato, in cui rimarca che 'solo l'Ucraina poi deciderà che pace accettare'. Il presidente del Consiglioin un periodo di forte ...ROMA - Matteo Salviniin Senato e lancia le sue proposte 'per la pace' a Mario. Nei suoi dieci minuti di intervento il leader leghista, atteso al varco per i dubbi sull'invio di armi, non si tira indietro,...ROMA – Tre proposte di Salvini a Draghi sull’Ucraina. Il leader della Lega interviene in Senato e lancia le sue proposte “per la pace” a Mario Draghi. Nei suoi dieci minuti di intervento Matteo ...L'energia rinnovabile resta infatti l'unica strada per affrancarci dalle importazioni di combustibili fossili e per raggiungere un modello di crescita davvero sostenibile. 'Dobbiamo raggiungere il pri ...