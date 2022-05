Digitale terrestre Ragusa, l’allarme di Campo (Di giovedì 19 maggio 2022) Ragusa – “Le piccole emittenti televisive rischiano di chiudere. Con la rivoluzione del Digitale terrestre dovranno sopportare nuovi e ingenti costi, insostenibili per queste piccole aziende che vivono delle proprie trasmissioni in ambito locale. Il presidente della Regione, Musumeci, forse guarda altri canali e non ha pensato di occuparsi del problema”. Così dichiara Stefania Campo, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, che ha depositato un’interpellanza parlamentare sollecitando un aiuto economico per le emittenti televisive che hanno ottenuto la capacità trasmissiva per il nuovo Digitale terrestre nel cosiddetto “secondo livello” gestito da Rayway. “Si tratta – spiega Campo – di alcune decine di fornitori di servizi di media audiovisivi che finora hanno operato ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 19 maggio 2022)– “Le piccole emittenti televisive rischiano di chiudere. Con la rivoluzione deldovranno sopportare nuovi e ingenti costi, insostenibili per queste piccole aziende che vivono delle proprie trasmissioni in ambito locale. Il presidente della Regione, Musumeci, forse guarda altri canali e non ha pensato di occuparsi del problema”. Così dichiara Stefania, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, che ha depositato un’interpellanza parlamentare sollecitando un aiuto economico per le emittenti televisive che hanno ottenuto la capacità trasmissiva per il nuovonel cosiddetto “secondo livello” gestito da Rayway. “Si tratta – spiega– di alcune decine di fornitori di servizi di media audiovisivi che finora hanno operato ...

