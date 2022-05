De Luca | io assente a forum Sud? Sembrava iniziativa Fi

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Comincio a rilevare che sono piu’ iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dirispondendo a una domanda sulla sua assenza nella giornata dei governatori al “verso” che si e’ svolto sabato a Sorrento, organizzato dal ministro Mara Carfagna e con la presenza di altri membri del governo e dei governatori delItalia. “Vedo anche – spiega Desu nuovadel ministro Carfagna – che e’ in programma un’altrala prossima settimana nella nobile citta’ di Salerno, nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre-tavolo per discutere. Visto che i ...