De Laurentiis e Politano al “Race for the Cure” | il comunicato

(Di giovedì 19 maggio 2022) Unufficiale del Napoli ha annunciato la presenza del Presidente azzurro, Aurelio De, e Matteoalla presentazione difor the, una gara benefica per la lotta contro i tumori al seno organizzata da Komen Italia, che avrà luogo nel capoluogo campano. Napoli De(Getty Images) Di seguito ilufficiale del club azzurro: Torna in Piazza del Plebiscito a Napoli dal 20 al 22 maggio il tradizionale appuntamento con laFOR THE, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia. Domani mattina alle ore 10 in Piazza Plebiscito inaugurazione col taglio del nastro. Saranno presenti Riccardo Imperiali di Francavilla – ...

Aurelio De Laurentiis e Matte Politano saranno presenti domani a Piazza del Plebiscito al 'Villaggio della salute Race for the Cure 2022'. Domani, venerdì 20 Maggio alle ore 10:00, in Piazza del Plebiscito ... Domenica 22 maggio alle 9.30 tutti i partecipanti si troveranno ai nastri di partenza per la tradizionale corsa di 5 km o passeggiata di 2 km sul lungomare ...